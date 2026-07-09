Embajada dará apoyo legal a familia de mexicano fallecido por ICE

La Embajada de México en Estados Unidos exigió una investigación transparente de los hechos y adelantó reuniones con autoridades estadounidenses

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El Gobierno de México anunció apoyo total a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que murió tras ser herido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Houston, Texas.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que el Consulado de México en Houston mantiene acompañamiento permanente a los familiares del connacional y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, se utilizarán todos los recursos legales disponibles para exigir una investigación exhaustiva.

México pedirá explicaciones a autoridades de EUA

Lazzeri adelantó que la representación diplomática sostendrá reuniones con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y legisladores estadounidenses para solicitar una revisión transparente de los hechos.

El diplomático subrayó que la exigencia no busca cuestionar la aplicación de las leyes migratorias, sino garantizar que se respeten los derechos humanos y se esclarezca lo ocurrido.

Alongside @ConsulMexHou, we are standing by Lorenzo Salgado Araujo's wife and children as they grieve this loss. President @Claudiashein and Foreign Secretary @r_velascoa have made clear that Mexico's Foreign Ministry, through our Embassy in Washington and Consulate in Houston,… — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 9, 2026

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior (DHS), Lorenzo Salgado intentó evadir una revisión migratoria y presuntamente utilizó su camioneta para embestir una unidad oficial e intentar atropellar a un agente.

La dependencia aseguró que, ante esa situación, un elemento de ICE disparó en defensa propia. El mexicano fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida debido a las heridas sufridas.

Horas después del incidente, Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, difundió un video captado por una cámara de vigilancia donde se observa a su padre salir de casa rumbo al trabajo.

En las imágenes aparece colocando su café y su almuerzo en una camioneta blanca antes de despedirse de su familia y dirigirse a una jornada laboral en el sector de la construcción.

Lorenzo Salgado tenía 52 años y trabajaba contratando personal para distintos proyectos de vivienda en Houston.