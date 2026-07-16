Vinculan a 'El Kino', presunto líder de La Familia Michoacana

El hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, fue vinculado por su probable responsabilidad en un homicidio en el año 2000 en La Paz

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Un juez del Estado de México vinculó este jueves a proceso a Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", presunto integrante de La Familia Michoacana y hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, por su probable responsabilidad en un homicidio ocurrido en el año 2000 en el municipio de La Paz.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), el imputado fue detenido el pasado 10 de julio en Chiapas, donde permaneció oculto durante seis años pese a contar con una orden de aprehensión vigente.

Tras su captura fue trasladado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra.

En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la legislación aplicable.

Lo investigan por homicidio ocurrido en La Paz

La investigación establece que en septiembre de 2000, "El Kino" presuntamente disparó contra un hombre durante una discusión registrada en la colonia Carlos Hank González, en el municipio de La Paz.

La víctima fue trasladada a un hospital de Nezahualcóyotl, donde falleció a consecuencia de las lesiones.

Tras los hechos, el presunto agresor escapó, lo que originó la orden de aprehensión ejecutada este año.

Las autoridades informaron que durante el tiempo que permaneció prófugo utilizó una identidad falsa y se ocultó en plantaciones de plátano del municipio de Reforma, Chiapas.

Su localización fue posible mediante trabajos de inteligencia desarrollados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa y la FGJEM, que participaron en el operativo de captura.

Lo relacionan con actividades de La Familia Michoacana

La FGJEM identifica a Marco Antonio Gómez Vargas como uno de los presuntos líderes de una célula de La Familia Michoacana con presencia en los municipios de Chicoloapan y La Paz.

Según las investigaciones, dicha organización estaría relacionada con delitos como homicidio, extorsión, narcomenudeo, portación de armas y ataques contra el transporte público.

Además, la Fiscalía mantiene una investigación paralela por el presunto uso de vínculos familiares con el Ayuntamiento de Chicoloapan para favorecer actividades ilícitas.

Por su parte, la exalcaldesa Nancy Gómez Vargas ha rechazado públicamente esas acusaciones.