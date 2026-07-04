Conmemorando los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la presidenta de México envió felicitaciones al pueblo y el gobierno norteamericano

Inicio / Nacional / Felicita Claudia Sheinbaum a Estados Unidos por el 4 de julio

En el marco del 250 aniversario de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al país vecino en el día más importante de su historia.

"Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos; les mandamos felicitaciones a su pueblo y su gobierno", dijo la mandataria durante un evento.

Además, recalcó que todas las naciones del mundo tienen derecho a ser libres e independientes, sin regirse por lo que les digan desde el exterior.

Sheinbaum y su relación con EUA

Desde que tomó el poder, Claudia Sheinbaum ha procurado llevar una relación estable con el país vecino, por todo lo que representan el uno para el otro, sin embargo, tampoco se ha callado cuando aparecen circunstancias con las que no está de acuerdo.

Uno de los puntos principales que pregona la presidenta es la no intervención de gobiernos extranjeros en México, pues uno de sus pilares ideológicos es defender la soberanía nacional.

Por otro lado, mantiene una buena relación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha sostenido algunas llamadas telefónicas para tratar diversos temas de cooperación bilateral.

Marco Rubio se une a los festejos

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, envió un mensaje al pueblo estadounidense, en el que resaltó la grandeza de su gente, que hace 250 años empezó a construir a pasos agigantados la historia de uno de los países más poderosos del mundo.