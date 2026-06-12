Felicita presidenta a México por su triunfo ante Sudáfrica

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este viernes la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aseguró que el triunfo provocó una jornada de entusiasmo y unidad entre millones de personas en todo el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal felicitó al conjunto dirigido por Javier Aguirre por el desempeño mostrado en la cancha y por la emoción que generó entre la afición tras el triunfo sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

“Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no sólo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos”, expresó.

Destacó que la inauguración del Mundial 2026 y el triunfo del Tricolor fueron seguidos por miles de familias en plazas públicas, centros de reunión y espacios habilitados para observar el encuentro.

Señaló que una de las imágenes que más le llamó la atención fue ver a familias completas portando la camiseta de la Selección Mexicana y compartiendo el momento de manera colectiva.

“Es muy hermoso de verdad ver las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país, porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo”, comentó.

El Zócalo y las plazas se llenaron de festejos

La jefa del Ejecutivo también hizo referencia al ambiente que se vivió en el Zócalo de la Ciudad de México y en distintas plazas del país durante el encuentro.

Según relató, los festejos se extendieron por diversos puntos de la capital y otras ciudades, donde miles de aficionados siguieron el debut mundialista de la Selección Nacional.

“El Zócalo fue una cosa, pero igual en todas las plazas de las ciudades. El Ángel, una alegría de verdad”, afirmó.

Incluso compartió que, aunque ella no se encontraba en la capital durante el partido, su esposo le describió la magnitud de la celebración tras los goles mexicanos.

“Me dijo: los gritos en el Zócalo, una cosa que se oía a la hora del gol, por todos lados”, relató.

“Quien apuesta contra México siempre le va mal”

En uno de los momentos más llamativos de su mensaje, Sheinbaum aseguró que el triunfo también reflejó el ánimo de una sociedad que confía en el país.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, declaró. Y añadió: “Quienes queremos a México, pues va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”.

Reconoce ambiente en el Estadio Ciudad de México

También destacó el ambiente que se vivió durante la ceremonia inaugural y el partido, particularmente durante la interpretación del Himno Nacional y los cánticos de los aficionados.

“El estadio también, a la hora que cantaron el himno, muy bonito. Y el Cielito Lindo, ahí en el Zócalo el Cielito Lindo”, señaló.

Finalmente, reiteró sus felicitaciones tanto a la Selección Mexicana como a la afición que acompañó el inicio de la Mundial de la FIFA 2026™.

“Muy bonito, la verdad. Felicidades a todas y a todos. Una felicidad enorme”, concluyó.

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