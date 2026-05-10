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Presidenta felicita a madres mexicanas con emotivo mensaje

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en el Día de las Madres el esfuerzo, amor y trabajo de cuidado de millones de mujeres

  • 10
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo a las madres mexicanas con motivo del Día de las Madres, a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales, en el que reconoció su esfuerzo diario, su papel en el cuidado familiar y su importancia en la construcción del país.

En su publicación, la mandataria expresó sus mejores deseos para millones de mujeres en México, subrayando que merecen recibir amor, alegría y felicidad no solo en esta fecha, sino todos los días.

Reconocimiento a la labor de cuidado

“Deseo de todo corazón que todas las madres mexicanas reciban cada día el amor, la alegría y la felicidad que merecen”, expresó Sheinbaum.

La presidenta destacó que el trabajo de cuidado que realizan las madres representa una de las formas más profundas de amor y una base esencial para fortalecer el tejido social.

En su mensaje, Sheinbaum retomó una de las frases emblemáticas de su proyecto político al señalar que “es el momento de las mujeres”, y enfatizó la necesidad de reconocer, compartir y valorar las tareas de cuidado históricamente asumidas por millones de mexicanas.

Según expresó, visibilizar y dignificar esa labor cotidiana es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

La mandataria sostuvo que reconocer el trabajo de las madres es también una forma de agradecer y contribuir a la construcción de “un México más justo y feliz para todos”.

Su mensaje concluyó con un abrazo simbólico para las madres del país, en una de las celebraciones más significativas para las familias mexicanas.

Día de las Madres en México

Cada 10 de mayo, México celebra el Día de las Madres, una de las fechas con mayor arraigo social y cultural, marcada por reuniones familiares, festivales escolares y expresiones de gratitud hacia millones de mujeres.

 

 


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