Sostuvo que México mantendrá una relación de respeto, cooperación y diálogo con Colombia, independientemente de las diferencias ideológicas

Inicio / Nacional / Felicitará presidenta a De la Espriella; fortalecerá relación

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México enviará una felicitación al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su triunfo en las elecciones presidenciales y reiteró que su administración buscará mantener una relación de cooperación y diálogo con el país sudamericano.

Aseguró que la política exterior mexicana se mantiene firme en la búsqueda de acuerdos y entendimiento con todas las naciones, sin importar las diferencias ideológicas que puedan existir entre gobiernos.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia, más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas”, expresó.

De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto para el periodo 2026-2030, luego de imponerse en los comicios y recibir el reconocimiento de su adversario político, Iván Cepeda.

México apuesta por el diálogo

Sheinbaum evitó precisar cuándo o por qué vía se enviará la felicitación oficial al mandatario electo colombiano, aunque dejó claro que la intención de su gobierno es fortalecer la relación bilateral.

Subrayó que la postura de México en materia internacional privilegia el diálogo permanente y la cooperación entre países.

“Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos del mundo”, sostuvo.

Insistió en que la diplomacia mexicana debe construirse sobre el respeto mutuo y la comunicación, independientemente de las posiciones políticas de cada administración.

Sobre el crecimiento de gobiernos identificados con la derecha en distintos países de América Latina, consideró que existe una influencia importante de grupos internacionales que utilizan plataformas digitales para difundir información falsa y moldear la opinión pública.

Sin embargo, afirmó que la permanencia de cualquier proyecto político depende principalmente de su cercanía con la ciudadanía y de su capacidad para responder a las necesidades de la población.

“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas progresistas los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo”, señaló.

Agregó que garantizar derechos, bienestar y atención a las demandas sociales sigue siendo la mejor herramienta para mantener la confianza ciudadana.

También busca recomponer la relación con Perú

Durante su mensaje, también se refirió a la relación entre México y Perú, luego de que una figura política de derecha en ese país expresara su interés por fortalecer los vínculos bilaterales.

Celebró esa disposición y reiteró que México está abierto a construir una relación cordial con el gobierno peruano, pese a las diferencias que aún existen entre ambas administraciones.

Recordó que persisten desacuerdos relacionados con la situación del expresidente peruano Pedro Castillo y con el caso de un exfuncionario de su gobierno que permanece en instalaciones diplomáticas mexicanas a la espera de un salvoconducto.

A pesar de ello, dejó claro que México nunca ha buscado romper relaciones con Perú y que mantendrá una política exterior basada en el respeto, la cooperación y el diálogo con todos los países de América Latina y del mundo.

Por otra parte, reiteró que su administración continuará privilegiando la vía diplomática para fortalecer los lazos internacionales y aseguró que México seguirá trabajando para mantener relaciones constructivas con gobiernos de distintas corrientes políticas.