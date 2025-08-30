Cerrar X
Nacional

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de impugnación contra la resolución del juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda

  • 30
  • Agosto
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de impugnación contra la resolución del juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, quien permitió que Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, enfrente su proceso judicial en libertad condicional.

El recurso fue interpuesto por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y será un Tribunal Colegiado el encargado de analizar la legalidad de la medida, que ha causado controversia por la gravedad de los delitos imputados.

De acuerdo con las investigaciones federales, Chávez Jr. es señalado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armamento, específicamente en operaciones relacionadas con el ingreso ilegal de armas de fuego al país, un ilícito catalogado de alto impacto por su vínculo con la violencia criminal.

El pasado 24 de agosto, el juez Hernández Miranda decidió vincular a proceso al exboxeador, pero al mismo tiempo le otorgó la posibilidad de enfrentar las acusaciones fuera de prisión, imponiéndole medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

La FGR manifestó su inconformidad al considerar que la libertad condicional podría entorpecer las indagatorias y que, por la naturaleza de los delitos, corresponde una medida más estricta.

Ahora, corresponderá al tribunal federal determinar si la resolución inicial se ajustó a derecho o si debe revocarse para que Chávez Jr. continúe su proceso en reclusión.

 


Comentarios

