FGR investiga disparos contra Patrulla Fronteriza en el Río Bravo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes estar investigando un incidente ocurrido ayer lunes, cuando presuntos miembros del crimen organizado realizaron disparos contra la Patrulla Fronteriza desde el lado mexicano, en la zona del Río Bravo, en Tamaulipas.

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, informó que, afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el ataque.

El ataque ocurrió cerca de Frontón, Texas, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron blanco de disparos mientras realizaban sus patrullajes. Los agentes estadounidenses respondieron a la agresión, pero no se registraron heridos, detenciones o incursiones en territorio estadounidense.

Las autoridades de EUA, incluidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Inspector General del DHS y el FBI, se encuentran investigando el caso en el lugar de los hechos.

En respuesta al incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las solicitudes diplomáticas pertinentes para obtener más información sobre los hechos. La FGR, por su parte, también ha solicitado formalmente detalles a las autoridades estadounidenses sobre si existe algún delito vinculado con el ataque.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) también brindó apoyo a la Patrulla Fronteriza. Según el teniente Chris Olivarez, los agentes de DPS utilizaron drones para rastrear a los atacantes, quienes huían hacia una isla entre los dos países, intentando escapar de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

VIDEO: Earlier today, @TxDPS responded to assist the US Border Patrol after agents received gunfire from cartel members in Mexico while patrolling in Fronton, Starr County. DPS Drone Operators captured the gunmen fleeing Mexico due to military presence, & seeking refuge on an… pic.twitter.com/oPf5l7wltO