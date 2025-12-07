FGR ya investiga explosión de bomba en Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó que cinco personas murieron tras la explosión de un coche bomba ocurrida este sábado 6 de diciembre frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Dos fallecieron en el lugar y tres más en hospitales a donde fueron trasladados junto con ocho lesionados.

El estallido sucedió a las 11:40 horas sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro.

En el sitio fue localizada una camioneta calcinada y restos humanos dispersos por la detonación.

FGR inicia carpeta por terrorismo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de terrorismo, debido al uso de explosivos contra elementos de la policía comunal.

“La Fiscalía General de la República (…) inició carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de terrorismo”, subrayó.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están… pic.twitter.com/Azz2oSoUiF — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 7, 2025

El ataque también provocó daños severos en al menos diez inmuebles y una decena de vehículos estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria de Coahuayana es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como El Comandante Teto, exintegrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 contra Los Caballeros Templarios.

Marina despliega aeronaves para auxilio

Tras la explosión, la Secretaría de Marina desplegó cinco aeronaves, tres MI-17, un Panther y un Black Hawk, con personal médico y de reacción rápida para evacuar heridos y reforzar tareas de emergencia.

Además, habilitó los hospitales navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para recibir a los lesionados.

Elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y la policía estatal reforzaron la vigilancia en el municipio.

El Gobierno de Michoacán mantenía ya presencia de grupos de la Guardia Civil, que operan en coordinación con fuerzas federales en esta zona costera clave en rutas de narcotráfico en el Pacífico.

