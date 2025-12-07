Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
596591302_1264628022377483_6428528785132553612_n_8f184f75d1
Nacional

FGR ya investiga explosión de bomba en Coahuayana, Michoacán

La explosión de un coche bomba en Coahuayana dejó cinco muertos, al menos ocho heridos y daños severos; FGR investiga por terrorismo

  • 07
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía de Michoacán confirmó que cinco personas murieron tras la explosión de un coche bomba ocurrida este sábado 6 de diciembre frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Dos fallecieron en el lugar y tres más en hospitales a donde fueron trasladados junto con ocho lesionados.

El estallido sucedió a las 11:40 horas sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro.

En el sitio fue localizada una camioneta calcinada y restos humanos dispersos por la detonación.

FGR inicia carpeta por terrorismo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de terrorismo, debido al uso de explosivos contra elementos de la policía comunal.

“La Fiscalía General de la República (…) inició carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de terrorismo”, subrayó.

El ataque también provocó daños severos en al menos diez inmuebles y una decena de vehículos estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria de Coahuayana es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como El Comandante Teto, exintegrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 contra Los Caballeros Templarios.

Marina despliega aeronaves para auxilio

Tras la explosión, la Secretaría de Marina desplegó cinco aeronaves, tres MI-17, un Panther y un Black Hawk, con personal médico y de reacción rápida para evacuar heridos y reforzar tareas de emergencia.

Además, habilitó los hospitales navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para recibir a los lesionados.

Elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y la policía estatal reforzaron la vigilancia en el municipio.

El Gobierno de Michoacán mantenía ya presencia de grupos de la Guardia Civil, que operan en coordinación con fuerzas federales en esta zona costera clave en rutas de narcotráfico en el Pacífico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G7g2u_XTX_0_AEUX_88_7770a0d4fb
Sheinbaum exige aclarar clasificación de ataque en Michoacán
G7nh0_t_WMAA_Men_da318cfb56
Explosión cerca de cárcel de Machala deja 13 presos muertos
nl_caso_explosion_pesqueria_87a1c7b71b
Alcalde promete apoyo tras explosión en Pesquería… pero no cumple
publicidad

Últimas Noticias

americo_villarreal_fiscal_273d7c4222
Reconoce Américo Villarreal trabajo del fiscal Irving Barrios
caravana_navidena_reynosa_127eb516fb
Recibirá Reynosa caravana navideña más famosa del mundo
INFO_7_UNA_FOTO_65_af76a40bc3
Tiroteos golpean a más de 115 ciudades en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×