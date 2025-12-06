Coche bomba deja cinco muertos y varios heridos en Coahuayana

Una fuerte explosión en Coahuayana, Michoacán, encendió las alertas de autoridades locales y federales luego de que un automóvil estallara frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. El hecho dejó un saldo de cinco personas muertas y cuatro heridos, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía del estado. La magnitud del estallido generó temor entre los habitantes de la zona costera, quienes reportaron daños en los alrededores del lugar del incidente.

Según el reporte oficial, la explosión ocurrió alrededor de las 11:40 horas sobre la calle Ignacio López Rayón, justo frente a una base de la Policía Comunitaria que opera en este municipio, aunque no cuenta con reconocimiento oficial del gobierno de Michoacán. El estallido levantó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la región, lo que provocó el despliegue inmediato de cuerpos de seguridad y emergencia.

Fiscalía General de la República investiga origen del presunto coche bomba

Las autoridades investigan si se trató de un coche bomba relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido presuntamente contra la Policía Comunitaria, o si el vehículo contenía material químico o explosivo que detonó de manera accidental. La Fiscalía General de la República (FGR) ya habría iniciado una carpeta de investigación por posible terrorismo en contra de quien o quienes resulten responsables.

De las víctimas mortales, se confirmó que dos hombres viajaban en el automóvil que explotó, mientras que las otras tres personas fallecidas formaban parte de la Policía Comunitaria. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras que la zona quedó acordonada por varias horas para permitir las labores periciales.

Policía Comunitaria no reconocida por el gobierno

El gobierno de Michoacán reiteró que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación oficial de seguridad, ya que sus integrantes se han negado a someterse a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Este sistema es el encargado de registrar, evaluar y regular a los cuerpos policiales del país.

Este grupo es encabezado por Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”, quien ha sido identificado como un exintegrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para enfrentar al grupo criminal conocido como Los Caballeros Templarios. A pesar de no contar con reconocimiento, la Policía Comunitaria ha mantenido presencia activa en la región.

Zona clave para el narcotráfico en la costa del Pacífico

Michoacán cuenta con aproximadamente 270 kilómetros de litoral en el Pacífico, distribuidos en municipios como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Esta franja costera es considerada una ruta estratégica para el tráfico de cocaína desde Sudamérica, por lo que la Secretaría de Marina mantiene operativos constantes en la zona marítima.

Autoridades federales han identificado que algunos pobladores han sido utilizados por organizaciones criminales para recoger paquetes de droga en altamar, los cuales posteriormente son trasladados por tierra o avionetas hacia distintos puntos de México o incluso hacia la frontera con EUA.

Refuerzan seguridad tras asesinato de alcalde

La situación de violencia en la entidad ya había generado preocupación en semanas recientes. Desde el pasado 10 de noviembre, se reforzó la seguridad en Michoacán luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos. Este hecho encendió las alertas sobre la creciente tensión en la región.

Actualmente, en Coahuayana operan elementos de la Guardia Civil (Policía Estatal), en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, como parte de una estrategia para recuperar el control territorial y frenar la violencia vinculada al crimen organizado.

