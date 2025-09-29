Cerrar X
finabien_remesas_165c24c27d
Nacional

Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco

Profeco reveló que Financiera para el Bienestar (Finabien) es la remesadora que ofrece el mejor tipo de cambio para envíos de dinero de Estados Unidos a México

  • 29
  • Septiembre
    2025

En la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Profeco, Iván Escalante, destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la opción más ventajosa para quienes envían dinero de Estados Unidos a México. 

Según el informe semanal, al enviar $400 dólares a través de Finabien, los destinatarios reciben $7,519.37 pesos, superando a otras remesadoras.

El funcionario explicó que el posicionamiento de Finabien corresponde a la modalidad de depósito o transferencia, donde ofrece mejores condiciones frente a otras remesadoras.

Además, recordó que la Profeco mantiene disponible en su portal una calculadora digital de remesas, con la que los usuarios pueden simular el tipo de cambio dólar-peso aplicado en sus envíos.

EH UNA FOTO.jpg

BioExpress encabeza remesas en efectivo

En el caso de las remesas en efectivo, Escalante precisó que BioExpress es la mejor opción disponible para quienes prefieren que el dinero se cobre directamente en ventanilla.

Gasolina estable en $23.6 pesos por litro

Al presentar también el informe sobre el cumplimiento del acuerdo firmado con empresarios gasolineros para regular precios, el procurador indicó que el costo promedio del litro de gasolina se mantiene en $23.6 pesos, sin variaciones significativas.

EH UNA FOTO (1).jpg

Variaciones en la canasta básica

En cuanto al monitoreo semanal de la canasta básica, Escalante destacó las diferencias en el precio de algunos productos, como la naranja, cuyo costo oscila entre $20 y $51 pesos por kilo, según la región y el punto de venta.

El titular de Profeco aseguró que este seguimiento busca dar a los consumidores herramientas de comparación y transparencia, para que puedan tomar mejores decisiones al momento de comprar o enviar dinero a sus familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_65_14847aea63
Él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa: Sheinbaum
aranceles_autos_9d4701c5b6
Busca México exención en aranceles de EUA a vehículos pesados
EH_DOS_FOTOS_64_1d917dd0d3
Sheinbaum destaca acuerdo de armas con Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
6963679f_54fb_4bdf_9875_d8a41bd0de9c_664a9548c8
Avanza reforma de jornada de 40 horas en Congreso
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×