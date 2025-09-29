Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco

En la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Profeco, Iván Escalante, destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la opción más ventajosa para quienes envían dinero de Estados Unidos a México.

Según el informe semanal, al enviar $400 dólares a través de Finabien, los destinatarios reciben $7,519.37 pesos, superando a otras remesadoras.

El funcionario explicó que el posicionamiento de Finabien corresponde a la modalidad de depósito o transferencia, donde ofrece mejores condiciones frente a otras remesadoras.

Además, recordó que la Profeco mantiene disponible en su portal una calculadora digital de remesas, con la que los usuarios pueden simular el tipo de cambio dólar-peso aplicado en sus envíos.

BioExpress encabeza remesas en efectivo

En el caso de las remesas en efectivo, Escalante precisó que BioExpress es la mejor opción disponible para quienes prefieren que el dinero se cobre directamente en ventanilla.

Gasolina estable en $23.6 pesos por litro

Al presentar también el informe sobre el cumplimiento del acuerdo firmado con empresarios gasolineros para regular precios, el procurador indicó que el costo promedio del litro de gasolina se mantiene en $23.6 pesos, sin variaciones significativas.

Variaciones en la canasta básica

En cuanto al monitoreo semanal de la canasta básica, Escalante destacó las diferencias en el precio de algunos productos, como la naranja, cuyo costo oscila entre $20 y $51 pesos por kilo, según la región y el punto de venta.

El titular de Profeco aseguró que este seguimiento busca dar a los consumidores herramientas de comparación y transparencia, para que puedan tomar mejores decisiones al momento de comprar o enviar dinero a sus familias.

Comentarios