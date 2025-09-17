Cerrar X
Nacional

Recibe México US$23 millones en remesas con tarjeta FINABIEN

La Tarjeta FINABIEN Paisan@ alcanzó más de 67 mil usuarios y 23 millones de dólares enviados a México, según informó la directora Rocío Mejía

  • 17
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, anunció que la Tarjeta FINABIEN Paisan@ ha duplicado sus solicitudes desde el 18 de julio, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este programa como alternativa para facilitar el envío de remesas.

De acuerdo con Mejía, ya se han entregado más de 67 mil tarjetas, con un flujo superior a $23 millones de dólares recibidos en México y más de $32 millones de pesos enviados desde territorio nacional.

La tarjeta está diseñada para que los migrantes mexicanos en Estados Unidos eviten los depósitos en efectivo y puedan enviar dinero a sus familias a través de transferencias electrónicas rápidas y seguras.

EH UNA FOTO (1).jpg

Cómo obtenerla y usarla

El trámite puede realizarse en la página oficial www.finabien.gob.mx
, presentando correo electrónico, teléfono celular y documentos como INE, matrícula consular, pasaporte o licencia de conducir estadounidense.

En México se requiere también CURP, mientras que en EUA es necesario un domicilio comprobable.

Una vez obtenida la tarjeta, el usuario debe descargar la app “Financiera para el Bienestar”, disponible en Android e iOS, para activar su cuenta.

Desde allí se pueden realizar depósitos en más de 100 mil comercios en Estados Unidos o transferencias electrónicas ACH, muy comunes en ese país.

Con saldo disponible, el migrante solo debe seleccionar la opción “Mandar dinero”, elegir al beneficiario en México, quien también debe contar con tarjeta y aplicación, ingresar el monto y confirmar la operación.

Para dudas o asistencia, los interesados pueden comunicarse al 800 2000 616 en México o al 1 855 279 2720 en Estados Unidos. También está disponible el correo remesapaisano@finabien.gob.mx


