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FINABIEN rebasa meta con 132 mil tarjetas para envío de remesas

FINABIEN superó las 132 mil tarjetas activas para envío de remesas desde EUA, con comisiones más bajas, mejor tipo de cambio y nuevos servicios financiero

  • 19
  • Marzo
    2026

La Financiera para el Bienestar (FINABIEN) rebasó su meta de tarjetas para el envío de remesas desde Estados Unidos, al alcanzar 132 mil 827 plásticos activos, informó su directora, Rocío Mejía Flores, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas”, destacó la funcionaria, al subrayar que el programa no solo cumplió, sino que superó el objetivo inicial de 100 mil tarjetas operando.

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Crecimiento acelerado tras relanzamiento

Mejía Flores explicó que el crecimiento se disparó desde el relanzamiento de la tarjeta en julio pasado, cuando en un solo mes se colocaron más de 26 mil plásticos.

Además, recientemente se reforzó la promoción en California, particularmente en Los Ángeles, donde se registró una alta demanda en apenas cinco días de actividades.

“Se dio a conocer esta tarjeta y también tuvo una demanda muy importante”, señaló, al tiempo que llamó a la comunidad migrante a difundir esta alternativa.

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Uno de los principales atractivos de la tarjeta FINABIEN es la reducción en comisiones. Actualmente, el envío de dinero cuesta $2.99 dólares por operación, por montos de entre $100 y $2,500 dólares.

“Se bajó todavía más la comisión de 3.99 a sólo 2.99 dólares”, explicó la directora.

A esto se suma que, al enviar recursos mediante tarjeta, los usuarios evitan el cobro del impuesto del 1% que aplica en Estados Unidos a transferencias en efectivo.

También destacó que, durante 24 semanas consecutivas, FINABIEN ha encabezado los rankings de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por ofrecer el mejor tipo de cambio.

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Nuevos servicios para migrantes

Cabe señalar que la tarjeta no solo sirve para enviar dinero. Mejía Flores detalló que también permite recibir depósitos de nómina, pagar servicios y realizar aportaciones a instituciones como el IMSS y próximamente al Infonavit.

“Pueden recibir su nómina directamente en la tarjeta, sin necesidad de manejar cheques”, indicó.

Otro beneficio es la posibilidad de contratar un seguro de repatriación por alrededor de $20 dólares al año, lo que representa un respaldo adicional para los connacionales.

¿Cómo tramitarla?

El trámite puede realizarse en línea desde Estados Unidos con requisitos básicos: identificación oficial, número telefónico, correo electrónico y comprobante de domicilio.

Aunque también está disponible en consulados, el 85% de las solicitudes se han realizado por correo, lo que refleja la facilidad del proceso digital.

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“Lo más importante es que en cuanto tengan la tarjeta, descarguen la aplicación”, recomendó.

 


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