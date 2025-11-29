Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_11_29_T092812_930_f5db1b520b
Nacional

Fiscal de Michoacán niega abusos en detención de ‘El Licenciado’

La Fiscalía michoacana descartó abusos contra ‘El Licenciado’, quien denunció golpes y amenazas. El caso liga el asesinato del alcalde Manzo al CJNG

  • 29
  • Noviembre
    2025

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, calificó como “mentiras” las acusaciones de abusos hechas por Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, durante su detención.

En conferencia de prensa, aseguró que el arresto se realizó legalmente y en flagrancia, ya que el imputado tenía consigo un arma de fuego, droga e intentó sobornar a los agentes con 10 mil dólares.

Torres Piña afirmó que, durante su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, el detenido firmó de conformidad, indicando que no fue golpeado ni torturado.

La versión del detenido

Durante la audiencia del 26 de noviembre, El Licenciado declaró haber sido golpeado, incomunicado y amenazado por agentes encapuchados, quienes también habrían intimidado a su esposa.

G6I3_4PacAEDdna.jfif

Negó cualquier vínculo con el crimen organizado y se dijo inocente del asesinato del alcalde Carlos Manzo, afirmando que trabaja como contratista y que cuenta con estudios en periodismo.

Vínculos con el ataque armado

Las investigaciones lo señalan como coordinador del ataque contra el alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Su nombre apareció en los teléfonos de dos hombres asesinados en Michoacán, presuntamente vinculados con el atentado, y habría dado indicaciones mediante mensajes de WhatsApp.

G6I0htqXQAIEU8v.png

Escoltas implicados y un prófugo

La Fiscalía informó que junto a El Licenciado fueron procesados siete escoltas del alcalde Manzo, mientras otro permanece prófugo.

Entre los detenidos está el presunto responsable del asesinato de Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años atacado con la misma arma usada en el homicidio del edil.

El CJNG detrás del crimen

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el ataque fue planeado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación apunta a Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como autor intelectual y posible segundo al mando dentro de la estructura criminal.

Las autoridades continúan la investigación para esclarecer completamente la cadena de mando y responsabilidades en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_CONTEXTO_2025_11_30_T082510_975_bfb320b226
Buscan al jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T074407_705_758d7bbd49
Ernestina Godoy hace sus primeros cambios en la FGR
publicidad

Últimas Noticias

41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T114433_737_542a053124
F1: Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi
AP_25334571130167_1484a6340c
Honduras vota en comicios tensos y con presión desde EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×