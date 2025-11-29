Fiscal de Michoacán niega abusos en detención de ‘El Licenciado’

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, calificó como “mentiras” las acusaciones de abusos hechas por Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, durante su detención.

En conferencia de prensa, aseguró que el arresto se realizó legalmente y en flagrancia, ya que el imputado tenía consigo un arma de fuego, droga e intentó sobornar a los agentes con 10 mil dólares.

Torres Piña afirmó que, durante su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, el detenido firmó de conformidad, indicando que no fue golpeado ni torturado.

La versión del detenido

Durante la audiencia del 26 de noviembre, El Licenciado declaró haber sido golpeado, incomunicado y amenazado por agentes encapuchados, quienes también habrían intimidado a su esposa.

Negó cualquier vínculo con el crimen organizado y se dijo inocente del asesinato del alcalde Carlos Manzo, afirmando que trabaja como contratista y que cuenta con estudios en periodismo.

Vínculos con el ataque armado

Las investigaciones lo señalan como coordinador del ataque contra el alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Su nombre apareció en los teléfonos de dos hombres asesinados en Michoacán, presuntamente vinculados con el atentado, y habría dado indicaciones mediante mensajes de WhatsApp.

Escoltas implicados y un prófugo

La Fiscalía informó que junto a El Licenciado fueron procesados siete escoltas del alcalde Manzo, mientras otro permanece prófugo.

Entre los detenidos está el presunto responsable del asesinato de Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años atacado con la misma arma usada en el homicidio del edil.

El CJNG detrás del crimen

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el ataque fue planeado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación apunta a Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como autor intelectual y posible segundo al mando dentro de la estructura criminal.

Las autoridades continúan la investigación para esclarecer completamente la cadena de mando y responsabilidades en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Comentarios