Frenan decisión de impuesto a repartidores; escuchará a afectados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión de un amparo que definiría si es constitucional el cobro del 2% de impuesto a repartidores de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi, medida impulsada por el partido Morena en la Ciudad de México.

El aplazamiento ocurrió luego de que los trabajadores de plataformas digitales se manifestaran este jueves frente a la sede del máximo tribunal, inconformes con lo que consideran un golpe a sus ingresos.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió a la ministra Lenia Batres Guadarrama —encargada del proyecto— diferir su presentación para abrir un espacio de diálogo.

“Queremos escuchar a las partes, esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, expresó Aguilar.

Batres aceptó la petición y el caso fue retirado. Su proyecto busca validar el impuesto bajo el argumento de que las empresas deben contribuir por el uso de la infraestructura urbana.

El tema ya había sido revisado antes por la ahora extinta Segunda Sala, que desechó un proyecto del ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, quien proponía confirmar el amparo a favor de Uber Portier México para evitar el cobro. Tras esa decisión, el caso fue turnado nuevamente, ahora bajo la ponencia de Batres, quien plantea un fallo en sentido contrario.

La resolución, que podría impactar directamente a miles de repartidores en la capital, seguirá pendiente mientras la Corte abre un proceso de escucha con los sectores involucrados.

