Frenan extradición del exgobernador Eugenio Hernández a EUA

Un tribunal federal concedió el amparo en definitiva al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, contra la orden de extradición solicitada por Estados Unidos, que lo acusa de delitos como asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

La resolución se dio tras el análisis del amparo en revisión 329/2018, en el que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del 19º circuito determinó que la entrega del exmandatario era constitucionalmente improcedente, con lo que se cerró un litigio que se prolongó por más de seis años. Con ello, se modificó la sentencia emitida en octubre de 2018 dentro del juicio de amparo indirecto 788/2018.

Durante la discusión, el tribunal reiteró que la extradición violaría el artículo 109, fracción II, de la Constitución, al considerar que Hernández Flores ya había sido procesado en México por los mismos hechos, por lo que no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La solicitud de extradición se originó tras su detención en octubre de 2017 en Ciudad Victoria por acusaciones del fuero local.

Posteriormente, la entonces PGR tramitó una detención provisional con fines de extradición y, en diciembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos formalizó el requerimiento por cargos como conspiración para lavado de dinero, operación de un negocio de envío de dinero sin licencia y fraude bancario.

En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada entonces por Luis Videgaray, autorizó su extradición únicamente por el delito de conspiración para lavado de dinero, dejando fuera otras imputaciones. Sin embargo, el proceso quedó suspendido mientras se resolvían los recursos legales en México.

La resolución definitiva llega después de que, en agosto de 2023, un juez federal permitió que Hernández Flores enfrentara parte de sus procesos en libertad bajo medidas cautelares. Con el fallo emitido este 23 de diciembre de 2025, la extradición a Estados Unidos queda frenada por la vía del amparo.

En el ámbito político, el caso volvió a generar polémica en abril de 2024, cuando la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum defendió en Tamaulipas la postulación de Hernández Flores como senador por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, al señalar que sería la ciudadanía la que decidiría si le otorgaba su voto.

