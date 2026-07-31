Genevieve se convierte en tormenta tropical; seguirán lluvias

La tormenta tropical Genevieve se fortaleció en aguas del Pacífico y continúa desplazándose lejos de las costas mexicanas, por lo que no representa riesgo

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La tormenta tropical Genevieve evolucionó en el océano Pacífico mientras México continuará bajo los efectos de lluvias intensas, fuertes vientos y una persistente onda de calor, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza a 1,920 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria mar adentro, no representa peligro para territorio nacional.

Esta mañana el #Huracán #Genevieve se localizó a 1,920 km al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/3ARiBFtGu0… pic.twitter.com/ljSqlngRIL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 31, 2026

Aunque Genevieve se mantiene lejos de las costas mexicanas, otros fenómenos meteorológicos mantendrán condiciones para precipitaciones importantes.

El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica generarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Además, una circulación ciclónica en altura, vaguadas atmosféricas, canales de baja presión y la onda tropical número 22 ocasionarán lluvias muy fuertes en Morelos, Puebla y Oaxaca.

También se pronostican lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos.

El SMN prevé rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Zacatecas, Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

También se registrarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras tanto, en Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero podrían presentarse rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Continúa la onda de calor

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas extremadamente altas en buena parte del país.

Las máximas superiores a 45 grados se prevén en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

La onda de calor continuará en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas de hasta 45 grados

El pronóstico contempla temperaturas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

Además, se esperan máximas de entre 35 y 40 grados en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México se pronostican temperaturas de entre 30 y 35 grados.

Por su parte, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución de Genevieve, sin embargo reiteraron que su trayectoria actual no representa amenaza para el país.