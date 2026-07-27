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Genevieve se intensifica hasta convertirse en categoría 5
Estos desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias que podrían ir de fuertes a muy fuertes hacia el occidente
Por Diana Valeria Leyva | 27 Julio 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) notificó este lunes que el huracán Genevieve se intensificó hasta convertirse en categoría 5, según la escala de Saffir-Simpson.
A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el huracán se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026
Este sistema meteorológico cuenta con vientos sostenidos de 260 km/h, que pueden alcanzar rachas de hasta los 315 km/h.
De acuerdo con los pronósticos, estos desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias que podrían ir de fuertes a muy fuertes hacia el occidente del territorio nacional.
Estas entidades registrarán fuertes lluvias este 27 de julio
A continuación te presentamos el listado de las entidades que presentarán fuertes precipitaciones durante la jornada de este lunes:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sonora (norte y centro)
- Oaxaca (oeste)
- Chiapas (centro, oeste y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa (sur)
- Chihuahua (oeste)
- Durango (oeste y sur)
- Nayarit (norte)
- Jalisco (oeste)
- Colima
- Guerrero (este)
- Puebla (suroeste)
- Veracruz (sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Michoacán (norte y este)
- Estado de México (suroeste)
- Morelos
- Tabasco (sur)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas