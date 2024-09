Gobernador de Sinaloa cancela reunión con ‘Sheimaun’

Luego de que hace días, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había dado a conocer que sostendría una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, esta no se concretó debido a situaciones que tenía que resolver en la entidad.

Incluso este lunes durante su conferencia semanal mostró una conversación de WhatsApp donde le dijo a ‘‘Sheimaun’’ (como la tiene identificada) que hubo necesidad de regresar de inmediato a Sinaloa.

“Mil disculpas presidenta por no estar en el desayuno con usted, fui a la Ciudad de México y hubo la necesidad de regresar hoy mismo a Sinaloa”, se lee en el mensaje.

“Las cosas mejoran aquí”, continua el texto, “la Sociedad está muy sensible, dice”.

“Ya platicaremos pronto”, contesta Sheinbaum.

Hoy, la presidenta electa aseguró que el fin de semana no se reunió con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, “No, no me reuní”, declaró a reporteros.

“No. Él tenía pensado que a lo mejor venía al Congreso de Morena, como los otros gobernadores y gobernadoras de Morena, pero finalmente tomó la decisión de quedarse en Sinaloa, por la situación que está viviendo su estado”, señaló.

El sábado, tres muertos, un detenido y dos militares lesionados fue el saldo del enfrentamiento, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

En su cuenta de X publicó que en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos elementos de policía municipal que efectuaban un recorrido, fueron agredidos por civiles armados.





Comentarios