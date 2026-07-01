Gobierno crea nuevo instituto de ciencias sociales y humanidades

La institución iniciará actividades en septiembre con tres licenciaturas, tres maestrías, dos especialidades y un modelo híbrido de enseñanza

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El Gobierno de México formalizó este miércoles la creación de un nuevo organismo público de educación superior especializado en ciencias sociales y humanidades, el cual comenzará actividades en septiembre con tres licenciaturas, programas de posgrado y una oferta académica enfocada en la investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento.

Durante la conferencia matutina se firmó el decreto que transforma al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en un organismo público descentralizado, ahora adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), con nuevas facultades para impartir educación superior.

Del estudio histórico a la educación superior

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, explicó que la transformación permitirá fortalecer una institución que desde 1953 ha estado dedicada al estudio de la historia nacional y que ahora ampliará su alcance hacia la formación de nuevos especialistas.

"Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica. El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país", afirmó.

Añadió que la incorporación del instituto al Sistema Nacional de Centros Públicos fortalecerá las capacidades nacionales en ciencias sociales y humanidades, junto con instituciones como el CIDE, el Instituto Mora, el CIESAS, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Michoacán y El Colegio de San Luis.

Ruiz también señaló que una de las líneas de investigación impulsadas por el nuevo organismo será el estudio del avance de los movimientos de extrema derecha.

"Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral", sostuvo.

El director del INEHRM, Felipe Arturo Ávila, informó que la institución ofrecerá inicialmente tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno.

Además, abrirá tres maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica, así como dos especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia.

También anunció diplomados con valor curricular sobre educación, migración, salud, inteligencia artificial, ecología, energías alternativas, derechos humanos, relaciones exteriores y otros temas de actualidad.

"El INEHRM tendrá por objetivo formar estudiantes con una sólida preparación académica, pensamiento crítico y conciencia social a través de un modelo de educación pública gratuita y de calidad", afirmó.

Además, el modelo educativo combinará clases presenciales con enseñanza a distancia.

Convocatoria en julio y clases en septiembre

Ávila detalló que la convocatoria para ingresar será publicada durante julio, mientras que el curso propedéutico se desarrollará en agosto. El inicio de clases está previsto para mediados de septiembre.

Las primeras actividades académicas se realizarán en un inmueble ubicado en la calle Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Asimismo, adelantó que para 2027 la institución ampliará sus instalaciones al Exconvento de Jesús María, actualmente en proceso de rehabilitación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Como parte de la expansión académica, informó que ya se trabaja en la creación de una licenciatura en Economía para incorporarla el próximo año.

Cabe señalar que el nuevo organismo contará con un cuerpo colegiado integrado por reconocidos especialistas en ciencias sociales y humanidades.

Entre los académicos convocados se encuentran Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Romana Falcón, Ariel Rodríguez Kuri y Margarita Vázquez Montaño.

"La presidenta nos ha pedido también que integremos un cuerpo colegiado académico con gente del más reconocido prestigio en ciencias sociales y humanidades", explicó.

Añadió que el consejo combinará investigadores con amplia trayectoria y nuevas generaciones de especialistas.

"Estamos integrando una suma de generaciones, de experiencias, de trayectorias, pero también de propuestas", señaló.

También anunció que se invitará a investigadores del pensamiento crítico latinoamericano para fortalecer el intercambio académico regional.

Aseguran que no afectará a otros centros públicos

Durante la presentación, Rosaura Ruiz rechazó que la creación del nuevo organismo implique una reducción de recursos para los demás centros públicos de investigación.

"Para que no se diga que este instituto es a costa de los demás, este año abrimos 200 plazas para esos institutos", explicó.

El Gobierno sostuvo que el nuevo organismo complementará el trabajo que ya realizan las instituciones públicas de educación superior e investigación, ampliando la oferta académica y fortaleciendo la formación de especialistas en ciencias sociales y humanidades mediante investigación, docencia y divulgación del conocimiento.