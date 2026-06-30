La cifra supera el promedio del organismo y coloca al país entre las cinco países mejor evaluadas, solo por debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo

Inicio / Nacional / México supera promedio de la OCDE en confianza al Gobierno

México registra un nivel de confianza en el Gobierno federal superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados más recientes de un estudio del organismo internacional durante su conferencia matutina.

De acuerdo con los datos presentados por la mandatari federal, el 53% de la población manifestó tener una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal, cifra que rebasa el promedio de la OCDE, ubicado en 40.1%.

"El 53 por ciento de la población manifestó confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal, por encima del promedio de la OCDE", afirmó.

México, entre los cinco países mejor evaluados

Sheinbaum destacó que, según la medición correspondiente a 2025, únicamente cuatro países registran un nivel de confianza superior al de México: Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

Además, resaltó que el país se ubica por encima de otras economías integrantes de la OCDE, entre ellas Suecia, Canadá, España y Francia.

Al referirse a las naciones que aparecen por encima de México en el ranking, hizo énfasis en que se trata de países con poblaciones considerablemente menores.

"Solamente Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo están arriba de México… A algunos no les va a gustar esto, pero así es la vida", comentó.

Destaca estabilidad entre 2023 y 2025

Señaló que México ha mantenido niveles estables de confianza ciudadana entre 2023 y 2025, lo que, dijo, refleja la percepción de la población sobre el desempeño del Gobierno federal.

Además, sostuvo que estos resultados reflejan la confianza de una parte importante de la población en las instituciones federales y destacó que el indicador coloca a México por encima del promedio internacional medido por la OCDE.