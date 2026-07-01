Descarta México pronta normalización de relaciones con Ecuador

El Gobierno federal dejó claro que la ruptura provocada por el ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en 2024, continúa vigente

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La posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador no está, por ahora, sobre la mesa.

El Gobierno federal dejó claro que la ruptura provocada por el ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024, continúa vigente y que cualquier acercamiento dependerá del desarrollo del litigio internacional que ambos países mantienen.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta sobre la relación bilateral, un día después del triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, y reiteró que el conflicto diplomático sigue sin resolverse.

"Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue", afirmó.

La invasión a la embajada sigue marcando la relación

La mandataria federal recordó que la ruptura fue consecuencia del operativo realizado el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas ingresaron a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien previamente había solicitado y obtenido asilo político por parte del Gobierno mexicano.

Sheinbaum calificó nuevamente ese hecho como una violación grave al derecho internacional.

"Entonces, es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador", sostuvo.

Explicó que México mantiene abierta la demanda presentada contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), procedimiento que también influirá en cualquier decisión futura sobre un eventual restablecimiento de las relaciones.

En ese sentido, adelantó que solicitará al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe actualizado sobre el avance del proceso.

"Vamos a preguntarle al canciller en qué estatus está (la demanda ante la CIJ) y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así. Lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador", señaló.

Aunque el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha expresado públicamente su intención de reanudar las relaciones diplomáticas con México, la jefa del Ejecutivo afirmó que el tema requiere condiciones específicas y no puede resolverse únicamente mediante una decisión política.

"No es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento", puntualizó.

Pese a la ruptura diplomática, ambos países mantienen intercambios comerciales y comunicación indirecta mediante Suiza, que funge como intermediario diplomático.