Guardia Nacional protege a alcaldesa de Uruapan: Presidencia

Luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre, Grecia Quiroz asumió como alcaldesa suplente de Uruapan, Michoacán, y consultó con sus simpatizantes si debía solicitar seguridad personal para continuar con sus funciones.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Quiroz ya cuenta con resguardo de la Guardia Nacional, conformado por 21 elementos: siete en su primer círculo de seguridad y 14 en el segundo.

"Tiene el apoyo de la Guardia Nacional, pero ella pidió apoyo y se le está dando todo el apoyo", manifestó Sheinbaum.

Guardia Nacional se encarga del resguardo

Sheinbaum destacó que el operativo busca garantizar la seguridad de las autoridades locales en zonas de alto riesgo, como el municipio de Uruapan.

“La alcaldesa cuenta con protección de la Guardia Nacional, con personal suficiente para su resguardo”, precisó.

A diferencia de su antecesor, Carlos Manzo, quien tenía escoltas municipales, Grecia Quiroz no cuenta con personal de la Policía local dentro de su esquema de protección, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

Comentarios