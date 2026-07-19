Refuerzan seguridad en Zacatecas tras hallazgo de 10 cuerpos

Más de 400 militares y elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados mientras la Fiscalía investiga el multihomicidio ocurrido en varios municipios

El gobierno de Zacatecas reforzó la seguridad en la entidad con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, luego del hallazgo de 10 cuerpos en distintos puntos del estado, entre ellos el del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.

El gobernador David Monreal informó que los efectivos pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional, quienes se incorporaron a las labores de vigilancia y patrullaje para fortalecer la presencia de las corporaciones en las zonas afectadas.

A través de redes sociales, aseguró que la coordinación entre las autoridades federales y estatales continuará para garantizar la seguridad de la población y avanzar en la localización de los responsables.

El reforzamiento se produjo un día después de que autoridades estatales confirmaran el hallazgo de 10 personas asesinadas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Cinco de los cuerpos fueron localizados colgados de un puente sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco, mientras que los demás fueron encontrados en distintos puntos de la entidad. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban huellas de violencia y, en uno de los sitios, fue localizada una cartulina con mensajes presuntamente relacionados con un grupo del crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió las investigaciones correspondientes y, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad estatales, desplegó operativos en las zonas donde ocurrieron los hechos para recabar indicios y dar con los responsables.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que el Grupo de Inteligencia Operativa fue convocado de manera extraordinaria para coordinar las acciones de investigación y contención.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas. Entre ellas se encuentran Ignacio Castrejón Valdez, empresario minero y exalcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñerón Hernández, integrante del cuerpo de bomberos de ese municipio; Andrés Vázquez Gurrola, político originario de Durango, y Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario del sector del entretenimiento.

También fueron identificados Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, todos empresarios, así como el productor ganadero José Ángel Valdez Rivera.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el multihomicidio y determinar el móvil de los ataques, mientras continúan los operativos de seguridad en distintos puntos de Zacatecas.