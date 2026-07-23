Reconoce Sheinbaum labor de la Guardia Nacional

La presidenta destacó el fortalecimiento operativo, equipamiento e inteligencia de la corporación para avanzar en seguridad pública

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la Guardia Nacional durante una visita a su Comandancia, donde afirmó que la corporación se ha consolidado como una institución de seguridad pública profesional, disciplinada y comprometida con la protección de la población.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria destacó que la Guardia Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades operativas, equipamiento y labores de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de la estrategia para avanzar en la construcción de un país más seguro.

Sheinbaum señaló que el fortalecimiento de la institución permite mejorar las tareas de seguridad y agradeció a sus integrantes por su labor diaria en beneficio de la ciudadanía.