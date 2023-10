Hijo de AMLO hace exuberante fiesta de XV a su hijastra

De nueva cuenta José Ramón López Beltrán está en el ojo de la opinión pública tras revelarse imágenes de la fastuosa fiesta de cumpleaños que tuvo su hijastra, Natalia Adams en Culiacán, Sinaloa.

Ambientada en la época de Charlestón, los invitados didfrutaron de un acto circense en un salón de eventos en Culiacán, Sinaloa.

Natalia es la hija de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque ahora tiene 17 años, Natalia festejó al mero estilo de una quinceañera en México y por eso es que decidió compartir este momento importante con su familia paterna, originaria de Culiacán, Sinaloa.

Natalia utilizó un majestuoso vestido dorado del diseñador Will Medina con un tocado en su cabello. El diseñador es conocido por vestir a las hijas de celebridades como Emily Álvarez, hija de Saúl, 'El Canelo'.

El salón contó con una pista de vidirio, abundantes flores naturales, así como un grupo de música de banda amenizaron el evento.

"No hay nada que no haría en esta vida por tí. Gracias por tu existencia, siempre me he levantado con ánimo de luchar y de nunca fallarte. Cada obstáculo que hemos superados juntas nos ha fortalecido y unido aún más. Ahora que cumples 17 años veo como todas esas experiencias te han convertido en una joven fuerte, independiente y feliz, siempre con una sonrisa contagiante", escribió Carolyn en Instagram acompañada de una fotografía de Natalia con su vestido de fiesta.

Como era de esperarse, los internautas criticaron el evento organizado por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, por lo ostentoso que parece el evento y una supuesta contradicción debido a que el hijo mayor no tiene un cargo o empresa que le permita acceder a lujos con lo que cuenta.

De acuerdo con la propia Carolyn, la fiesta decidieron llevarla a cabo en Culicán, Sinaloa, como lo deseó su hija para celebrar junto a su padre y su familia culichi (gentilicio que reciben las personas originarias de Culiacán).

"A pesar de las reprogramaciones de tus 'XV' debido a la pandemia, pudimos celebrar como soñabas y donde tanto querías, en Culiacán, con tu papá, hermanas, primas, tíos y toda tu familia paterna culichi. Les agradezco profundamente a tu papá y su familia por haberte proporcionado de tanta alegria", escribió Carolyn en Instagram.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que José Ramón es criticado por contradecir el discurso de austeridad de su papá. En el 2022 fue señalado por ocupar dos casas en Houston con valor cercano al millón de dólares.

José Ramón tiene para su uso en Estados Unidos una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Desde que asumió la presidencia de México, López Obrador ha exhortado en forma reiterada a llevar una vida de austeridad. "No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico", declaró en mayo de 2020. "Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?", dijo en aquella ocasión.

