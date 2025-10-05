Cerrar X
Nacional

Priscilla se intensifica; se convierte en huracán categoría 1

Autoridades meteorológicas prevén que el fenómeno natural se intensifique durante las próximas horas hasta alcanzar la categoría 2

  • 05
  • Octubre
    2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, "Priscilla" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en su paso por el oceáno Pacífico.

A través de un comunicado, el organismo expuso que la circulación del fenómeno natural mantendrá altas las probabilidades de lluvias, acompañadas de ráfagas de viento y oleaje elevado para el oeste y sur del país.

Con corte de las 15:00 horas, el fenómeno se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que las lluvias continúen torrenciales en Michoacán; intensas en Jalisco, Colima y Guerrero; y muy fuertes para Nayarit.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical, debido a que "Priscilla" podría elevarse a categoría 2.

Las lluvias generadas podrían traer consigo  descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades.

Hasta ahora, se prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales, al menos cuatro podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.


