'Melissa' va hacia Bermudas tras pasar por Haití, Jamaica y Cuba

El huracán Melisa de categoría 2 avanza hacia Bermudas, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, provocará oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas en las islas Turcas y Caicos, así como en Bahamas.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

En el corte de las 8:00 horas, el centro del huracán se encontraba a 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas central, con dirección hacia el nornoreste a 33 km/h.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h con rachas intensas durante el día, por lo que se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen durante las próximas horas.

Comentarios