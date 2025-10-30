Cerrar X
'Melissa' va hacia Bermudas tras pasar por Haití, Jamaica y Cuba

Especialistas prevén que las condiciones del huracán se mantengan durante este día, mientras que el próximo viernes se podría convertir en tormenta tropical

El huracán Melisa de categoría 2 avanza hacia Bermudas, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, provocará oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas en las islas Turcas y Caicos, así como en Bahamas.

En el corte de las 8:00 horas, el centro del huracán se encontraba a 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas central, con dirección hacia el nornoreste a 33 km/h.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h con rachas intensas durante el día, por lo que se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen durante las próximas horas.

 


