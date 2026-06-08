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Nacional

Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero

Dicho decomiso representó un impacto económico para las organizaciones delictivas de aproximadamente 180 millones de pesos

  • 08
  • Junio
    2026

Autoridades federales incautaron este lunes una embarcación que trasladaba más de 800 kilos de cocaína por las costas de Guerrero.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este aseguramiento se llevó a cabo a 195 millas náuticas al sur del estado en aguas del océano Pacífico.

Derivado de un recorrido de vigilancia marítima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo este operativo para asegurar una embarcación menor que llevaba a bordo alrededor de 13 bultos con un peso aproximado a los 829 kilos de presunta droga, así como a cinco personas que se encontraban a bordo del vehículo marítimo.

Dicho decomiso representó un impacto económico para las organizaciones delictivas de aproximadamente 180 millones de pesos, por lo que se evitó que alrededor de 1.6 millones de dosis se distribuyeran.

Ante esto, fuerzas federales pusieron todo lo asegurado a disposición de las autoridades correspondientes.

Aseguran un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca

Un golpe al mercado ilícito de combustibles dejó el aseguramiento de 1.2 millones de litros de hidrocarburo tras el desmantelamiento de un centro de acopio en Apodaca por parte de la Fiscalía General de la República.

Las acciones preventivas, coordinadas con la Fiscalía Especializada de Control Regional, se efectuaron en un predio ubicado sobre la Carretera Periférico de Monterrey, donde se detectaron actividades irregulares ligadas al manejo de carburantes. 

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca


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