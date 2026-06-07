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Nuevo León

Aseguran un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca

Luego del hallazgo, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la carpeta de investigación

  • 07
  • Junio
    2026

Un golpe al mercado ilícito de combustibles dejó el aseguramiento de 1.2 millones de litros de hidrocarburo tras el desmantelamiento de un centro de acopio en Apodaca por parte de la Fiscalía General de la República. Las acciones preventivas, coordinadas con la Fiscalía Especializada de Control Regional, se efectuaron en un predio ubicado sobre la Carretera Periférico de Monterrey, donde se detectaron actividades irregulares ligadas al manejo de carburantes. 

“En el marco de las acciones permanentes para prevenir y combatir los delitos en materia de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de la Licenciada, Ernestina Godoy Ramos, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Nuevo León, desmantela centro de acopio de hidrocarburo en el municipio de Apodaca”, informaron las autoridades federales en un comunicado. 

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Los elementos federales localizaron 1 millón 264 mil litros de una sustancia líquida de color ámbar con las características de ser hidrocarburo, mil 240 cubitanques, una planta de luz, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, trece silos, un tanque de almacenamiento cilíndrico, dos mezcladoras tipo industrial, cuatro separadores centrifugas, dos autotanques, un Dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta. 

Luego del hallazgo, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la carpeta de investigación. 

“Por tales hechos, lo asegurado y el inmueble, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos”, se agregó. 

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Se tuvo apoyo de personal de Petroleos Mexicanos PEMEX, y como apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional (GN). 

El Horizonte publicó el 1 de junio que Nuevo León se ha consolidado durante 2026 como uno de los principales frentes de la estrategia federal contra el robo, almacenamiento y contrabando de combustibles. 

La entidad ha operado como un centro logístico clave para el "huachicol fiscal", modalidad basada en la introducción ilegal de carburante extranjero al país, así como para la tradicional extracción ilícita en los ductos de Pemex. 

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Tan solo durante el último mes, las fuerzas federales ejecutaron al menos ocho operativos de alto impacto que derivaron en el aseguramiento de hidrocarburos y el desmantelamiento de estructuras criminales.  

El saldo acumulado supera los 2.4 millones de litros decomisados, volumen que equivale a llenar el tanque de aproximadamente 40,000 automóviles de manera simultánea.


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