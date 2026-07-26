Esta incineración estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en coordinación con la Fiscalía Federal en el Estado

Inicio / Nacional / Incineran más de 1,600 litros de metanfetamina líquida en Sonora

Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) incineró este fin de semana más de 1,600 litros de metanfetamina líquida tras ser asegurada en distintos operativos efectuados en Sonora.

De acuerdo con la dependencia, esta quema del narcótico se realizó en un predio ubicado en la carretera Hermosillo-Bahía Kino, luego de ser tomada como evidencia para integrarse a dos carpetas de investigación.

Esta incineración estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en coordinación con personal de la Fiscalía Federal en el Estado de Sonora, quienes contaron con la supervisión del Órgano Interno de Control de la Institución.

La #FGR incineró mil 662 litros de metanfetamina líquida asegurados. La incineración fue llevada por instrucciones de #FEMDO y se realizó en un predio ubicado en #Sonora, con el apoyo del personal de la @FGR_Sonora y bajo la supervisión del personal del #OIC.



Más información ▶️… pic.twitter.com/xIReR01L0W — FGR México (@FGRMexico) July 26, 2026

Esto se atribuye al correcto ejercicio y conforme a las determinaciones ministeriales que derivan en la destrucción del narcótico.

Decomisan más de 3.7 millones de hidrocarburos en Reynosa

Autoridades federales abrieron una carpeta de investigación tras asegurar más de 3.7 millones de hidrocarburos en un predio ubicado en el municipio de Reynosa.

Esta incautación se dio en camino de tercer orden, denominado “Brecha El Becerro”, donde elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) junto con la Fiscalía General de la República (FGR).