Incineran más de dos toneladas de narcóticos en Jalisco

La Fiscalía General de la República incineró más de dos toneladas de narcóticos decomisados durante cateos derivados de diversas investigaciones desplegadas en el estado de Jalisco.

A través de redes sociales, el Gobierno de Jalisco dio a conocer este operativo, en el que participaron elementos de diversas corporaciones, en el municipio de Zapopan.

En Jalisco seguimos dando resultados firmes en materia de seguridad.



Fueron destruidas 2 toneladas de narcóticos que habían sido decomisados en distintos operativos en la entidad. pic.twitter.com/TQcAHDIiEh — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 27, 2026

Esta diligencia fue presidida por el titular de la Fiscalía General del Estado, acompañado del gobernador Pablo Lemus y diversos presidentes municipales y comisarios de Seguridad Pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Cuánta droga se destruyó en estas acciones?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República, los objetos de delito que se destruyeron fueron los siguientes:

Dos toneladas 77 kilos de marihuana

50 kilos de metanfetamina

Cuatro kilos de cocaína

Siete kilogramos de THC

3,324 unidades de psicotrópicos

Dos kilos de semillas de marihuana

117 plantas de marihuana

938 objetos del delito

Estas acciones se llevaron a cabo por elementos del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, así como con personal del Órgano Interno de Control, peritos en materia de fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal.

