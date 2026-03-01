Podcast
Nacional

Incineran más de dos toneladas de narcóticos en Jalisco

Esta diligencia fue presidida por el titular de la Fiscalía General del Estado, acompañado del gobernador Pablo Lemus y diversos presidentes municipales

  • 01
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República incineró más de dos toneladas de narcóticos decomisados durante cateos derivados de diversas investigaciones desplegadas en el estado de Jalisco.

incineran-toneladas-narcoticos-jalisco.jpg

A través de redes sociales, el Gobierno de Jalisco dio a conocer este operativo, en el que participaron elementos de diversas corporaciones, en el municipio de Zapopan.

Esta diligencia fue presidida por el titular de la Fiscalía General del Estado, acompañado del gobernador Pablo Lemus y diversos presidentes municipales y comisarios de Seguridad Pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

incineran-toneladas-narcoticos-jalisco.jpg

¿Cuánta droga se destruyó en estas acciones?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República, los objetos de delito que se destruyeron fueron los siguientes:

  • Dos toneladas 77 kilos de marihuana
  • 50 kilos de metanfetamina
  • Cuatro kilos de cocaína
  • Siete kilogramos de THC
  • 3,324 unidades de psicotrópicos
  • Dos kilos de semillas de marihuana
  • 117 plantas de marihuana
  • 938 objetos del delito

incineran-toneladas-narcoticos-jalisco.jpg

Estas acciones se llevaron a cabo por elementos del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, así como con personal del Órgano Interno de Control, peritos en materia de fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal.

Destruyen 2,400 kilogramos de metanfetamina en Durango

Fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y destruyeron más de 2,400 kilogramos de metanfetamina, así como diversos precursores químicos en Durango.

destruyen-dos-toneladas-durango.jpg

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República localizaron este complejo ilegal en el Poblado de Chacala, utilizado para la fabricación de diversas drogas.

Aquí te presentamos la nota completa: Destruyen 2,400 kilogramos de metanfetamina en Durango


Comentarios

Etiquetas:
