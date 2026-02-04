Incineran más de 10 toneladas de precursores químicos en Guerrero

Más de 10 toneladas de precursores químicos asegurados durante los cateos realizados en tres domicilios del estado de Guerrero.

Elementos de diversas corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal Ministerial, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales.

Sustancias decomisadas tras despliegues

Entre las sustancias decomisadas se encuentran más de cuatro toneladas de acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo.

Además de 5,733 litros de acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno.

También se destruyeron 1,124 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida.

Aparentemente, uno de los inmuebles cateados fungía como laboratorio clandestino.

Asesinan a comandante regional de la Costa Chica de Guerrero

Daniel Hernández Arena, comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, informaron medios locales y autoridades estatales.

El homicidio ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cerca de la vía Ometepec–Cruz de Corazón, en la localidad de Cruz de Corazón, donde el mando de seguridad fue interceptado por sujetos armados.

