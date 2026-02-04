Podcast
Nacional

Incineran más de 10 toneladas de precursores químicos en Guerrero

También se destruyeron alrededor de 1,124 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida

  • 04
  • Febrero
    2026

Más de 10 toneladas de precursores químicos asegurados durante los cateos realizados en tres domicilios del estado de Guerrero.

destruyen-10-toneladas-precursores-guerrero.jpg

Elementos de diversas corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal Ministerial, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales.

destruyen-10-toneladas-precursores-guerrero.jpg

Sustancias decomisadas tras despliegues

Entre las sustancias decomisadas se encuentran más de cuatro toneladas de acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo.

Además de 5,733 litros de acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno.

También se destruyeron 1,124 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida.

destruyen-10-toneladas-precursores-guerrero.jpg

Aparentemente, uno de los inmuebles cateados fungía como laboratorio clandestino.

Asesinan a comandante regional de la Costa Chica de Guerrero

Daniel Hernández Arena, comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, informaron medios locales y autoridades estatales.

medium_EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T084434_565_69d495c359.jpg

El homicidio ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cerca de la vía Ometepec–Cruz de Corazón, en la localidad de Cruz de Corazón, donde el mando de seguridad fue interceptado por sujetos armados.

Aquí te presentamos la nota completa: Asesinan a comandante regional de la Costa Chica de Guerrero

 


