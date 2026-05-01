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Nacional

Incineran más de nueve toneladas de narcóticos en Sinaloa

Esta diligencia se llevó a cabo en las instalaciones acondicionadas de Culiacán, ante la presencia de autoridades estatales y federales

  • 01
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República incineró más de nueve toneladas de diversos narcóticos y objetos del delito asegurados en distintos operativos en el Estado de Sinaloa.

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De acuerdo con el comunicado, en este evento coordinado por el Gabinete de Seguridad se destruyeron alrededor de 875 kilos y casi 5,300 litros de diversas sustancias ilícitas, entre las que predominan:

  • Metanfetamina
  • Cocaína
  • Heroína
  • Opio
  • Semillas de amapola
  • Semillas de marihuana
  • Sustancia negativa

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Mientras que también se incineraron 481 objetos del delito como cigarros, chalecos balísticos, ponchallantas, cascos y cajas.

Esta diligencia se llevó a cabo en las instalaciones acondicionadas de Culiacán, ante la presencia de autoridades estatales y federales, personal de la Fiscalía General de la República, así como la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución.

Destruye FGR más de cinco toneladas de pirotecnia en Sabinas

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de cinco mil toneladas de material pirotécnico en el municipio de Sabinas.

A través de la coordinación con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General del Estado Protección Civil llevaron a cabo este operativo.

Aquí te presentamos la nota completa: Destruye FGR más de cinco toneladas de pirotecnia en Sabinas

 

 

 


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