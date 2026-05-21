Ingresa José 'N' al penal de Apodaca por fraude agravado

José “N”, propietario de la inmobiliaria Proyectos 9 y señalado por presuntos fraudes inmobiliarios millonarios, ya fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Apodaca, luego de ser detenido tras incumplir con una audiencia judicial presencial programada para el pasado miércoles.

Durante la madrugada de este jueves, el imputado salió bajo custodia de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones desde las instalaciones ubicadas sobre la avenida Gonzalitos, con destino al penal de Apodaca, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra por el delito de fraude agravado.

Enfrenta casi 200 denuncias por fraude que asciende a 560 millones de pesos

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, hasta el momento existen 198 denuncias en contra de José “N”, con un monto estimado del presunto fraude que asciende a 560 millones de pesos. Las autoridades señalaron que las víctimas habrían entregado ahorros, jubilaciones y patrimonio familiar para adquirir departamentos en desarrollos inmobiliarios que, en algunos casos, nunca fueron construidos y, en otros, quedaron inconclusos.

La captura del empresario ocurrió la tarde-noche del miércoles en un hospital privado del municipio de Monterrey, donde se encontraba internado.

Horas antes, su defensa legal había informado que el acusado no acudiría a la audiencia presencial debido a problemas de salud. Sin embargo, la justificación no fue considerada válida por el juez de control, quien ordenó su aprehensión por desacato al proceso judicial.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco, había advertido previamente que la inasistencia podría derivar en una orden de captura, al considerar que se estaba incumpliendo con las obligaciones legales.

Tras notificarse la orden de aprehensión, José “N” permaneció bajo custodia en el hospital hasta concretarse su detención. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público y finalmente ingresado al Cereso de Apodaca.

Mientras tanto, decenas de personas afectadas continuaron manifestándose ayer a las afueras del Poder Judicial del Estado, previo a la audiencia a la que el empresario no acudió. Los denunciantes expresaron incertidumbre y desesperación, asegurando que muchas familias perdieron el patrimonio de toda una vida en proyectos inmobiliarios que no se concretaron.

Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra al interior del Swiss Hospital, el propietario de la inmobiliaria Proyectos 9 fue egresado del nosocomio bajo una estricta custodia policial.

José "N", quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de fraude agravado cuyo monto reclamado supera los $560 millones de pesos, fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la Avenida Gonzalitos.

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