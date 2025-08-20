Cerrar X
Nacional

Invertirá Conagua $60,000 millones para tecnificar el campo

Conagua presentó el Programa Nacional de Tecnificación del Campo, que busca modernizar más de 200,000 hectáreas agrícolas y ahorrar 200 millones de m³ de agua

  • 20
  • Agosto
    2025

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los avances del Programa Nacional de Tecnificación del Campo, un plan que busca garantizar el derecho al agua en México y hacer un uso más eficiente de este recurso en la agricultura, sector que consume el 76% del agua del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director general de Conagua, Efraín Morales, explicó que la meta es modernizar más de 200,000 hectáreas, con el objetivo de producir más alimentos con menos agua y recuperar alrededor de 200 millones de metros cúbicos del recurso.

Morales destacó que este programa “no tiene precedentes ni en México ni en el mundo”, debido a su alcance y al impacto esperado en la seguridad hídrica y alimentaria del país.

Dos ejes de acción principales

El subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache, detalló que el plan contempla dos frentes de trabajo:

  • Infraestructura mayor: revestimiento y entubamiento de canales, modernización de presas derivadoras, instalación de compuertas automatizadas y sistemas de medición.
  • Tecnificación parcelaria: nivelación de tierras, instalación de tuberías y la implementación de riego por goteo, aspersión y microaspersión, que reducen pérdidas por filtración y evaporación.

EH UNA FOTO.jpg

Inversión histórica

Cabe señalar que la inversión destinada asciende a más de $60,000 millones de pesos durante la actual administración, con lo cual se busca transformar la forma en que el campo aprovecha el agua y garantizar su disponibilidad para las próximas generaciones.

Por otra parte, el titular de Conagua resaltó que este plan es resultado de la coordinación entre el gobierno federal, estados, municipios y productores agrícolas, además de contar con la participación de ingenieros militares, quienes apoyan en la ejecución de obras estratégicas en varias regiones.


