Nacional

Invertirá Conagua $122 mil millones en obras hídricas hasta 2030

La Conagua anunció que entre 2025 y 2030 se invertirán $122 mil millones de pesos en 17 proyectos estratégicos para garantizar el abasto de agua potable

  • 04
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Conagua, Efraín Morales López, presentaron este jueves el plan de inversión más ambicioso en décadas para atender el problema del agua en México.

Se trata de $122 mil millones de pesos que serán destinados entre 2025 y 2030 a proyectos de abastecimiento, saneamiento y control de inundaciones.

Captura de pantalla 2025-09-04 093750.png

17 proyectos estratégicos

En total, se pondrán en marcha 17 obras distribuidas en entidades con alta demanda hídrica y vulnerables a inundaciones.

Estas incluyen acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento y obras de protección hidráulica.

Morales detalló que los proyectos están diseñados con una visión de 20 a 40 años, buscando resolver de raíz los problemas de escasez y exceso de agua en distintas regiones del país.

Cabe mencionar que dichas obras están distribuidos en estados con mayor necesidad hídrica o riesgo de inundaciones, como Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Tabasco.

Principales obras en curso

Por su parte, Sheinbaum informó que en 11 de estos proyectos ya iniciaron los trabajos, que beneficiarán a millones de habitantes:

  • Segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria (Durango): beneficiará a más de 300 mil personas
  • Agua para Colima: construcción de acueducto para 238 mil habitantes
  • Acueducto Solís León–Guanajuato: inversión de $15 mil millones de pesos; impacto en 1.8 millones de personas para 2028
  • Proyecto “Acapulco se Transforma Contigo” (Guerrero): incluye obras contra inundaciones y suministro de agua; 779 mil beneficiados
  • Plan Integral Zona Oriente (Edomex): atenderá a 6.4 millones; concluirá en 2028
  • Redes troncales de Agua Saludable para la Laguna (Coahuila-Durango): beneficiará a 144 mil personas
  • Obras de protección contra inundaciones en Tabasco: 340 mil beneficiados; concluirán en 2030
  • Proyecto de agua potable en la Zona Metropolitana del Valle de México

La mandataria subrayó que estas inversiones buscan garantizar el derecho humano al agua, así como hacer un uso más eficiente del recurso.

“Queremos que cada peso invertido en agua se traduzca en bienestar, salud y seguridad para millones de familias mexicanas”, señaló.

“Se trata de proyectos de gran calado que marcarán el rumbo del país en las próximas décadas”, afirmó.


Comentarios

