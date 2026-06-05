Invertirá Pemex $93,000 millones para reactivar petroquímica

Con el objetivo de recuperar sectores productivos y reducir la dependencia del extranjero, Petróleos Mexicanos (Pemex) pondrá en marcha un plan integral de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes, con una inversión total de $93,000 millones de pesos entre 2026 y 2030.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, sostuvo que ambos sectores son fundamentales para el desarrollo económico del país debido a su impacto en industrias como la agrícola, automotriz, farmacéutica, textil, química y de plásticos.

“La industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México”, afirmó el funcionario al destacar que estos sectores permiten transformar el gas natural y los derivados del petróleo en materias primas indispensables para la actividad industrial y agroalimentaria.

Buscan aumentar producción nacional

Carpio explicó que el plan tiene como meta elevar la producción de petroquímicos hasta 849,000 toneladas anuales y alcanzar más de cuatro millones de toneladas por año en fertilizantes durante los próximos años.

“Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones”, señaló.

Indicó que la estrategia contempla tanto la rehabilitación de infraestructura existente como el desarrollo de nuevos proyectos para fortalecer la capacidad productiva nacional.

Los complejos petroquímicos de Cosoleacaque, Cangrejera y Morelos, así como las instalaciones de fertilizantes en Poza Rica, forman parte de los activos estratégicos considerados dentro de la iniciativa.

Con las inversiones previstas, la producción en los complejos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque alcanzará 1.8 millones de toneladas anuales, mientras que las plantas de Fertinal y ProAgro aportarán otras 2.4 millones de toneladas.

Rehabilitación de complejos petroquímicos

Uno de los proyectos centrales es el programa Etano-Etileno, enfocado en incrementar la producción de polietilenos, óxido de etileno y glicoles.

Para ello se destinarán $30,000 millones de pesos a la rehabilitación de cinco plantas y servicios auxiliares en los complejos Cangrejera y Morelos.

La inversión permitirá generar una producción anual estimada de 520,000 toneladas y la creación de más de 6,000 empleos directos y 18,000 indirectos.

Otro de los proyectos prioritarios es el de Aromáticos, que contempla una inversión de $11,000 millones de pesos para rehabilitar ocho plantas en el complejo Cangrejera y fortalecer la producción de benceno, tolueno, xilenos, hexano y heptano.

Según Pemex, este proyecto alcanzará una producción anual de 329,000 toneladas y generará 2,000 empleos directos y seis mil indirectos.

Impulso a la producción de fertilizantes

En materia de fertilizantes, la empresa productiva del Estado invertirá $13,000 millones de pesos para acelerar la producción de amoníaco mediante la rehabilitación de dos plantas y servicios auxiliares en el complejo Cosoleacaque.

La producción estimada será de 957,000 toneladas anuales, además de la generación de 1,800 empleos directos y 5,400 indirectos.

Asimismo, el proyecto Fertinal-ProAgro contempla una inversión de $13,700 millones de pesos para recuperar y rehabilitar instalaciones en los complejos de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.

Con estas acciones se busca alcanzar una producción anual de 2.4 millones de toneladas de urea y fertilizantes fosfatados, además de crear 7,900 empleos directos y 12,000 indirectos.

Como parte de la expansión de infraestructura, Pemex desarrollará el proyecto Escolín, en Poza Rica, Veracruz.

Dicha iniciativa contempla la construcción de una nueva planta de amoníaco, una planta de urea y una unidad granuladora, además de servicios auxiliares para la operación del complejo.

La inversión prevista asciende a $25,000 millones de pesos y permitirá producir 708,000 toneladas anuales de urea granulada.

Además, el proyecto generará 3,900 empleos directos y 11,700 indirectos en la región.

Juan Carlos Carpio aseguró que el fortalecimiento de la petroquímica y los fertilizantes representa una estrategia clave para impulsar la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial del país.

“El fortalecimiento de nuestra cadena de valor en petroquímicos y fertilizantes no es sólo una meta operativa, sino un pilar fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias de México”, concluyó.

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