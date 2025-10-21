'Juego pádel por salud': Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia

Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este martes en la Cámara de Diputados, el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco respondió a las críticas por su participación en una sesión virtual mientras jugaba pádel.

El exfutbolista afirmó que su médico le recomendó realizar ejercicio de manera regular debido a un problema cardiaco, por lo que la práctica de este deporte forma parte de su tratamiento.

“Si me tienen que suspender, que me suspendan, pero debo hacer ejercicio”, expresó el diputado ante medios de comunicación.

El lunes 20 de octubre, Blanco participó brevemente en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se analizaba la Ley General de Aguas, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Durante la reunión semipresencial, el legislador encendió su cámara únicamente para registrar su asistencia y no respondió cuando se le pidió manifestar su voto.

“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo ante la comisión.

Momentos después, algunos diputados notaron ruidos similares a golpes de raqueta, lo que provocó burlas e indignación.

“Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. ¡Ponga atención, Cuauhtémoc!”, reclamó Mario Zamora Gastélum del PRI.

“Priorizaré mi salud”, insiste Blanco

Pese a la controversia, Blanco reiteró que no dejará de hacer ejercicio, incluso si esto implica sanciones por parte de la Cámara.

El diputado morenista aseguró que su compromiso con la salud no está reñido con su labor legislativa, y confió en que sus compañeros comprenderán su situación médica.

“Es por recomendación del doctor, tengo que cuidar mi corazón”, concluyó.

