Cerrar X
cuauhtemoc_blanco_de3b713153
Nacional

'Juego pádel por salud': Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia

El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que su participación en una sesión legislativa mientras jugaba pádel obedeció a una recomendación médica

  • 21
  • Octubre
    2025

Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este martes en la Cámara de Diputados, el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco respondió a las críticas por su participación en una sesión virtual mientras jugaba pádel.

El exfutbolista afirmó que su médico le recomendó realizar ejercicio de manera regular debido a un problema cardiaco, por lo que la práctica de este deporte forma parte de su tratamiento.

“Si me tienen que suspender, que me suspendan, pero debo hacer ejercicio”, expresó el diputado ante medios de comunicación.

El lunes 20 de octubre, Blanco participó brevemente en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se analizaba la Ley General de Aguas, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Durante la reunión semipresencial, el legislador encendió su cámara únicamente para registrar su asistencia y no respondió cuando se le pidió manifestar su voto.

“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo ante la comisión.

Momentos después, algunos diputados notaron ruidos similares a golpes de raqueta, lo que provocó burlas e indignación.

“Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. ¡Ponga atención, Cuauhtémoc!”, reclamó Mario Zamora Gastélum del PRI.

“Priorizaré mi salud”, insiste Blanco

Pese a la controversia, Blanco reiteró que no dejará de hacer ejercicio, incluso si esto implica sanciones por parte de la Cámara.

El diputado morenista aseguró que su compromiso con la salud no está reñido con su labor legislativa, y confió en que sus compañeros comprenderán su situación médica.

“Es por recomendación del doctor, tengo que cuidar mi corazón”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rusia_nucleares_641d8d5c40
Dirige Putin ejercicios nucleares tras pausa en cumbre con EUA
bernardo_bravo_apatzingan_sheinbaum_investigacion_432ac2acf8
Fiscalía investiga citación de Bernardo Bravo antes de su muerte
cd58c963_715d_4abc_bbad_27929ac4cbdd_a0b14ffd18
IMSS atiende quejas de pacientes de hemodiálisis en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×