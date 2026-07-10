De acuerdo con este anteproyecto, el regreso a clases sería el lunes 31 de agosto y el cierre de ciclo escolar sería el 9 de julio de 2027

Inicio / Nacional / Este sería el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026/27

Aunque tiene pocos días que terminó oficialmente el ciclo escolar de educación básica, la Secretaría de Educación Pública no deja de trabajar y ya presentó el anteproyecto de lo que sería el calendario para el siguiente periodo académico.

Cabe resaltar que este todavía no es oficial y está sujeto a aprobación, aunque, en caso de hacerle cambios, estos podrían ser mínimos, por lo cual es una buena guía para ir planeando todo lo que tiene que ver con la escuela.

Estas son las fechas importantes del ciclo escolar 2026/27

De acuerdo con este anteproyecto, el regreso a clases sería el lunes 31 de agosto, mientras que las vacaciones decembrinas comprenderían desde el 21 de diciembre al 6 de enero de 2027.

Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa están contempladas del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Finalmente, el cierre del ciclo escolar sería el 9 de julio de 2027.

¿Qué días no hay clases en el ciclo escolar 2026/27?

Los días festivos o asuetos contemplados son los siguientes:

16 de septiembre 2026 (Independencia de México)

2 de noviembre 2026. (Día de Muertos)

16 de noviembre 2026. (Puente por el día de la Revolución Mexicana)

1 de febrero 2027. (Puente por el día de la Constitución)

15 de marzo 2027. (Puente por el natalicio de Benito Juárez

5 de mayo 2027. (Día de la Batalla de Puebla)

Fechas de entregas de calificaciones SEP

Primer periodo: 23 al 26 de noviembre 2026.

Segundo periodo: 16 al 19 de marzo 2027.

Tercer periodo: 8 y 9 de julio 2027.

Días de Consejo Técnico Escolar (CTE)

25 de septiembre 2026.

30 de octubre 2026.

27 de noviembre 2026.

29 de enero 2027.

26 de febrero 2027.

30 de abril 2027.

28 de mayo 2027.

25 de junio 2027.