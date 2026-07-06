El principal punto de reunión fue la Plaza Mayor, donde alrededor de 300 aficionados se dieron cita para seguir la transmisión del encuentro

Inicio / Coahuila / Reportan saldo blanco en Torreón tras operativo por juego del Tri

Con saldo blanco concluyó el operativo especial de seguridad implementado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal con motivo del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, como parte de la estrategia preventiva impulsada por la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Las autoridades informaron que durante la jornada no se registraron personas lesionadas, incidentes de consideración ni daños a terceros relacionados con el partido o con las celebraciones posteriores, lo que permitió que el evento se desarrollara en un ambiente de orden y tranquilidad.

El principal punto de reunión fue la Plaza Mayor, donde alrededor de 300 aficionados se dieron cita para seguir la transmisión del encuentro.

La convivencia transcurrió de forma pacífica, sin que fuera necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad por alteraciones al orden.

El dispositivo de vigilancia permaneció activo hasta la medianoche, una vez que los asistentes se retiraron de manera ordenada y se verificó que no existían situaciones de riesgo en los diferentes puntos monitoreados de la ciudad.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que el operativo cumplió con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, mediante recorridos preventivos, presencia policial y monitoreo permanente en las zonas de mayor concentración de personas.