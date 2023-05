Justifica AMLO decreto para 'blindar' obras públicas

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el decreto que traspasaría sus proyectos públicos como el Tren Maya y la refinería Olmeca en Dos Bocas, como obras de seguridad nacional.

Esto se da después de que este jueves 18 de mayo se diera un 'decretazo' de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la iniciativa que busca categorizar las obras públicas del mandatario federal como proyectos de 'seguridad nacional'.

Además, aseguró que estos proyectos se deben defender de los 'antipatriotas', mismos que según López Obrador, utilizan amparos para frenar las obras como el Tren Maya y están pagados por una empresa de Estados Unidos, aunque no presentó pruebas de ello.

'Sí tenemos que proteger estas obras, porque esos insensatos irresponsables corruptos, además muy antipatriotas pueden parar las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar esta obra de intereses nacional y de interés público', indicó.

'No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra el decir: no quieren que se sepa nada. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso, pero sí tenemos que proteger estas obras', añadió.