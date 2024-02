Justifica AMLO exhibir número telefónico de periodista del NYT

Luego de ser cuestionado durante la conferencia de prensa sobre revelar el número telefónico de la corresponsal del The New York Times, Natalie Kitroeff, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no fue un error, porque es un espacio público y eso no pone en riesgo a la periodista.

Además, el titular del Ejecutivo señaló que si Kitroeff está preocupada por dar a conocer el número de teléfono, puede cambiar su número, y no es para preocuparse.

"No pasa nada (…) No exageren, si la compañera está preocupada, porque se dio a conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya", mencionó el tabasqueño.

López Obrador indicó que la periodista calumnió a su familia y a él, vinculándolos con el narcotráfico.

"No puede haber un reglamento, ni ninguna ley por encima de un principio sublima que es la libertad, ¿el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene a derecho a calumniarme a mí y a mi familia, a mis hijos, además, sin una prueba?", reclamó el gobernante mexicano.

El mandatario nacional afirmó que si un periodista lo vuelve a calumniar, mostraría su número telefónico públicamente, porque si lo calumnian habrá réplica.

"Claro (que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista) cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México".

"Si ustedes calumnian aquí hay réplica, con todo, sea quien sea", expuso López Obrador.

Agregó que no va a venir cualquier persona, ni el NYT, y los sentará en el banquillo de los acusados, como antes pasaba, que las autoridades mexicanas permitían que los chantajearan, porque son una autoridad legal, y se tiene que respetar.

"Por encima de la Ley (Federal de Protección de Datos Personales) está la autoridad moral y la política, y yo represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el NYT, y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, nos tienen que respetar, porque somos una autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático", detalló AMLO.

