Liberan 2.5 millones de moscas estériles por gusano barrenador

La dependencia informó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria concluyó el pasado 24 de julio el primer ciclo de producción

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) liberó este lunes el primer lote de 2.5 millones de moscas estériles producidas en la nueva planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, como parte de la estrategia nacional para contener y erradicar el gusano barrenador del ganado (GBG). Los insectos fueron dispersados en el municipio de Coronado, Chihuahua, considerado una de las zonas prioritarias para frenar la propagación de esta plaga.

En el marco de estas acciones, la titular de la Sader, Columba López, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para revisar los avances de la cooperación bilateral en el combate al gusano barrenador, cuya presencia ha afectado la actividad pecuaria y provocado restricciones a las exportaciones de ganado mexicano. La funcionaria destacó que la coordinación entre ambos países y las instituciones involucradas ha permitido fortalecer la estrategia sanitaria.

La dependencia informó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) concluyó el pasado 24 de julio el primer ciclo de producción y esterilización de pupas en la planta de Chiapas. Posteriormente, el material biológico fue trasladado a Tampico y de ahí a Chihuahua para su liberación mediante cámaras de dispersión terrestre.

Como parte del proceso, las pupas son teñidas con un colorante verde para que, al emerger, las moscas puedan distinguirse de las silvestres durante las labores de monitoreo y evaluación de resultados.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, supervisó la preparación del primer lote y destacó que se trata de la primera ocasión, desde 2012, en que México vuelve a producir y esterilizar moscas para combatir el gusano barrenador. Añadió que la producción será diaria, gradual e ininterrumpida, con el objetivo de alcanzar 100 millones de insectos hacia finales de este año.

De acuerdo con la Sader, la estrategia nacional también incluye la instalación de 578 mil 585 trampas artesanales, la captura de más de 12 millones de moscas silvestres y la dispersión acumulada de más de 7 mil 260 millones de moscas estériles como parte de las acciones para contener la plaga.

El gusano barrenador reapareció en México a finales de 2024, situación que llevó a Estados Unidos a cerrar en tres ocasiones su frontera a las exportaciones de ganado mexicano. No obstante, la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el proceso de reapertura de las exportaciones comenzará de manera gradual a partir de agosto.