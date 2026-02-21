Detienen a 14 y liberan a secuestrado en Veracruz

El gabinete de seguridad informó la detención de 14 presuntos delincuentes y la liberación de una persona durante cateos simultáneos realizados en el estado de Veracruz.

Luego de una denuncia por la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida el 9 de enero, se ejecutaron 13 cateos en domicilios de los municipios de Veracruz y Boca del Río.

En las acciones fueron detenidas 14 personas, nueve hombres y cinco mujeres, de acuerdo con el comunicado oficial.

Las autoridades reportaron el decomiso de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, diversas dosis de droga, diez vehículos y 16 motocicletas.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y fuerzas estatales de Veracruz.

La persona privada de la libertad fue localizada en uno de los inmuebles intervenidos.

Se precisó que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurren en medio de un clima de violencia persistente en Veracruz. En noviembre pasado, la entidad ocupó el tercer lugar nacional en número de secuestros, con diez casos, según la asociación civil Alto al Secuestro.

A nivel nacional, la organización estimó 2 mil 305 secuestros acumulados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, lo que equivale a un promedio de 5.4 secuestros diarios y 37.9 semanales.

Comentarios