Liberan moscas estériles para frenar avance de gusano barrenador

Tras la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en el municipio de Castaños, autoridades sanitarias y el sector ganadero activaron un operativo emergente que incluye la liberación de moscas estériles, así como el despliegue de brigadas especializadas para contener la propagación de la plaga en la región Centro del estado.

Como parte de la estrategia, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, inició la liberación de moscas estériles, una técnica que busca interrumpir el ciclo reproductivo del insecto transmisor y reducir su población en las zonas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, esta medida permitirá establecer un cerco sanitario y disminuir el riesgo de contagio en el hato ganadero, mediante acciones coordinadas con productores y autoridades locales.

Paralelamente, se desplegó un operativo con 23 brigadas integradas por más de 90 técnicos especializados, quienes trabajan en campo bajo un esquema de doble cerco sanitario: uno de 20 kilómetros alrededor del punto de infección y otro extendido de 40 kilómetros.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua Villarreal, informó que el caso fue detectado en corrales dentro de la mancha urbana de Castaños, lo que obligó a una respuesta inmediata bajo protocolos previamente establecidos.

Detalló que 15 brigadas son operadas por organismos federales como Senasica y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa, mientras que otras ocho fueron financiadas por el Gobierno del Estado para reforzar las acciones.

El operativo contempla restricciones en la movilización de animales, revisiones constantes y barridos sanitarios en todos los predios ganaderos dentro de la zona, incluyendo no solo ganado bovino, sino también otros animales de sangre caliente, como mascotas.

Asimismo, se mantiene en operación un sistema sanitario integral con laboratorios activos para el análisis de muestras, además de brigadas encargadas de realizar tratamientos preventivos y supervisión continua en campo.

Las autoridades también prevén reuniones informativas con la Unión Ganadera Regional, asociaciones locales y personal técnico, con el fin de detallar el esquema de trabajo, que incluye la división del territorio en cuadrantes para la liberación estratégica de moscas estériles en los próximos días.

Amezcua Villarreal subrayó que el éxito de la estrategia depende de la participación activa de los productores, por lo que hizo un llamado a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, asegurando que las acciones actuales son preventivas y no implican sanciones.

Finalmente, autoridades y sector ganadero coincidieron en que la rapidez en la respuesta será clave para contener la plaga y evitar mayores afectaciones a la actividad ganadera en la región Centro de Coahuila.

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