Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que la minuta que reforma la Ley de Amparo ya fue remitida por la Cámara de Diputados

  • 15
  • Octubre
    2025

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la minuta que reforma la Ley de Amparo ya fue remitida por la Cámara de Diputados y se prevé que este mismo miércoles sea sometida a votación en el pleno.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, adelantó que las y los senadores respaldarán las modificaciones realizadas en San Lázaro.

Entre los cambios más relevantes destaca la nueva redacción del artículo transitorio que originalmente incluía la aplicación retroactiva de la reforma.

Ahora se precisa que, al tratarse de una ley procesal, las etapas ya concluidas se regirán por la legislación vigente al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto seguirán las nuevas disposiciones, sin afectar derechos adquiridos.

Además, se modificaron los artículos 128 y 129, relacionados con la no aplicación del amparo en casos que involucren el interés social y el orden público.


