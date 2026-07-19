Llega Claudia Sheinbaum a la final del Mundial FIFA 2026™

Entre porras de “¡No estás sola, no estás sola!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, la presidenta dedicó tiempo a saludar de mano a los asistentes

Este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó al MetLife Stadium en Nueva York para presenciar la final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Argentina y España, atendiendo a una invitación formal de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Caluroso recibimiento en las calles de Nueva York

Desde las primeras horas de su llegada en la madrugada, la mandataria mexicana fue cobijada por la comunidad migrante. Antes de trasladarse al estadio, al salir del hotel Kimpton Ashbel, Sheinbaum Pardo rompió brevemente el estricto protocolo del dispositivo de seguridad y del Servicio Secreto de Estados Unidos para acercarse a un grupo de connacionales.

Entre porras de “¡No estás sola, no estás sola!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, la presidenta desvió su camino unos metros para saludar de mano a los asistentes.

Para la ocasión, la jefa del Ejecutivo federal vistió un traje sastre verde adornado con el bordado de una rosa, y estuvo acompañada en todo momento por el canciller Roberto Velasco.