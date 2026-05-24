Llegamos para seguir luchando por el pueblo de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este domingo que llegó a la Presidencia de la República para seguir la lucha por el pueblo.

Durante la entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Tabasco, la mandataria federal aseguró que su lucha no cambiará porque tienen "principios y causas".

"Yo no llegué a ser presidenta para ya llegar a la presidencia y decir ya llegué a ser presidenta, ya con eso es suficiente, no. Llegamos a seguir luchando por el pueblo de México, porque desde la presidencia se encabeza la lucha del pueblo y por eso desde que llegamos también hay nuevos Programas del Bienestar, Pension Mujeres Bienestar, Becas para jóvenes, estudiantes para niñas y niños y el Programa Casa por Casa, así como la Pension Universal para las Mujeres de 60 a 64"

Mencionó que entre los apoyos brindados al pueblo mexicano se encuentra la intervención ante "deudas impagables" con créditos hipotecarios o el apoyo de Casa por Casa con base en los programas del Bienestar.

Aseguró que el proceso de credencialización se explicará el próximo martes para apoyar a los ciudadanos acreedores de este beneficio.

Anuncia más hospitales para los municipios de Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo que se llevará a cabo la construcción de hospitales en los municipios de Teapa y Macuspana, respectivamente.

Durante su discurso, resaltó la administración de Andrés Manuel López Obrador como "una hazaña" al llevar a cabo obras como el Tren Interocéanico y la entrega de becas.

"En seis años hizo una hazaña. Pensión para adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas a todos los jóvenes de preparatoria, Programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Hizo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Interceocánico, carreteras, puentes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sacó a 13.3 millones de mexicanos de la pobreza".

Además, mencionó que una parte fundamental para que se llevara a cabo el inicio de la cuarta transformación con su antecesor fue el apoyo brindado por el gobernador de Tabasco, Javier May.

Este último resaltó las labores realizadas por la propia mandataria en la entidad.

Rendición de Cuentas se llevará a cabo a finales de mayo

También anunció que la Rendición de Cuentas se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, donde, por medio de diversas pantallas y de forma simultánea, compartirá su mensaje para cada una de las entidades del país.

"Se llama rendición de cuentas... seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra, con mucho orgullo y mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano. "Para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, la transformación de la vida pública.

Esto se debe a que se cumplirán dos años del "triunfo de la cuarta transformación" ante los resultados que la consolidaron como presidenta electa de México.

"De mi parte me comprometo, siempre me voy a comprometer porque es muy importante comprometerse con el pueblo, a siempre tener nuestros principios por delante. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México."

Supervisa avances de la obra del tramo Macuspana–Escárcega

Como parte de su gira por Tabasco, la presidenta supervisó los avances para la ampliación de carriles del tramo Macuspana–Escárcega con el fin de fortalecer la conectividad y seguridad en esta entidad.

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo afirmó que el proyecto conectará con la Ciudad de México y Yucatán, con el fin de impulsar distintos sectores como el turístico y el comercial.

Supervisamos los avances de la obra de ampliación de 2 a 4 carriles del tramo Macuspana–Escárcega, una infraestructura estratégica que fortalecerá la conectividad y la seguridad vial del sureste del país.

Este proyecto permitirá consolidar una vía más ágil y eficiente entre la… pic.twitter.com/6LqIKi2Rrm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 24, 2026

Aseguró que esto forma parte de los trabajos para "construir caminos que acerquen oportunidades y transformen comunidades."

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