Suspenden inscripciones en la UNAM por investigación

Un análisis estima que el 91% de los aspirantes aceptados pertenece a un grupo con resultados atípicos; la UNAM ya revisa el proceso

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Un análisis estadístico sobre el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026 detectó una distribución inusual de resultados que podría estar relacionada con ayuda externa durante la aplicación de la prueba, realizada por primera vez totalmente en línea.

El estudio, elaborado por el matemático Raúl Rojas, investigador de la Universidad Libre de Berlín, comparó los puntajes obtenidos este año con el comportamiento registrado entre 2021 y 2025.

De acuerdo con su modelo, los resultados de 2026 se dividen en dos grupos: uno con un comportamiento similar al histórico y otro con una concentración atípica de calificaciones elevadas.

Según el análisis, al considerar el umbral promedio de ingreso de 103 aciertos, alrededor del 91% de los aspirantes aceptados pertenecería al grupo con resultados anómalos. Rojas aclaró que el estudio no identifica casos individuales ni constituye una prueba de fraude, sino una hipótesis estadística que deberá ser corroborada.

Ante la polémica generada, la UNAM creó una Comisión Técnica de expertas y expertos para revisar el desarrollo del Concurso de Selección 2026 y suspendió de manera provisional los trámites de entrega documental e inscripción correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1.

La institución informó que la revisión se concentra exclusivamente en el ingreso mediante examen de selección y aseguró que los derechos de quienes obtuvieron un lugar mediante Pase Reglamentado permanecen vigentes.

Los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) conservarán su asignación de carrera y únicamente deberán esperar nuevas fechas para concluir su inscripción.

La controversia surgió luego de que durante las semanas previas al examen circularan en redes sociales publicaciones que difundían supuestos métodos para evadir los mecanismos de supervisión mediante inteligencia artificial y recibir apoyo externo durante la prueba.

Meses antes, la UNAM había defendido el nuevo modelo de evaluación en línea al señalar que contaba con herramientas tecnológicas y revisión humana para detectar conductas posiblemente irregulares.

La universidad sostuvo entonces que el sistema buscaba ampliar las oportunidades de participación y garantizar un proceso seguro y transparente.

Polémica por examen